«Одна из лучших»: перуанский футболист оценил «Газпром Арену»

«Петербург — очень красивый город, нас отлично приняли. У нас была очень долгая поездка, сопровождавшаяся трудностями, но мы приехали и показали себя с лучшей стороны. Стадион впечатляющий, очень красивый», — сказал футболист.

По его словам, единственным недостатком оказался поврежденный газон: это немного мешало играть.

Сборная Перу сыграла в товарищеском матче против сборной России 12 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1, решающим стал удар форварда Алекса Валеры против гола полузащитника Александра Головина.

В 2019 году национальная команда Перу дошла до финала Кубка Америки. Также следует отметить их участие в мировом первенстве, проходившем в России в 2018 году. Согласно текущему рейтингу ФИФА, перуанцы располагаются на 49-й позиции.

