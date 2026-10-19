Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко остался доволен самоотдачей футболистов в матче с «Балтикой». Команды сыграли в Калининграде со счетом 0:0, сообщает rostovgazeta.ru .

Матч прошел в воскресенье, 18 октября. По оценке Дмитрия Кириченко, встреча получилась равной по борьбе, с большим количеством силовых эпизодов — именно такой игры ожидал тренерский штаб.

В первом тайме ростовчане действовали острее. После перерыва «Балтика» усилила давление и стала чаще создавать угрозы со стандартов, в том числе с помощью выбросов из аута. Кириченко отметил, что его команда выдержала этот натиск и выигрывала борьбу в штрафной.

Штаб заранее готовился к активному использованию соперником аутов и угловых. Ростовчане уступали калининградцам в росте, но тренеры решили не менять схему. По словам Кириченко, футболисты выглядели нормально, поэтому штаб отказался от замен ради замен. Претензий к игрокам у него не было.

«Благодарен ребятам за самоотдачу и достигнутую ничью», — отметил Дмитрий Кириченко.

Тренер также положительно оценил заработанный балл.

«Очко на выезде — неплохо», — заключил он.

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