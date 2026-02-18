Общественная палата Мытищ провела турнир по пулевой стрельбе «Готов к труду и обороне»

Четвертый год подряд соревнования по пулевой стрельбе из боевого оружия проходят в стенах стрелкового клуба «Калибр». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Как отметил председатель Общественной палаты Игорь Савош, это стало настоящей традицией, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

«Цель турнира — укрепление дружественных связей между общественными организациями, популяризация массовых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также поддержка боевого духа и патриотизма», — сказал Савош.

В этом году 16 февраля в соревнованиях приняли участие 5 команд — Общественной палаты, спортсменов, предпринимателей «Опора России» и Ассоциации ветеранов СВО, в каждой — по пять человек. На огневом рубеже стрелки старались поразить цели с расстояния 25 метров.

Организаторы отметили, что турнир пользуется большой популярностью, в том числе и у девушек, которые с удовольствием участвуют в нем и даже показывают отличные результаты на зависть мужчинам.

В этом году победу одержала команда Общественной палаты «Горный буревестник». Все команды-участницы были отмечены Почетными грамотами стрелкового клуба «Калибр, в победитель и призеры получили персональные медали.

Благодарственное письмо за сотрудничество в проведении соревнований Игорь Савош вручил представителям «Калибра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.