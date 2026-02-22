В 2026 году акция «Быть здоровым — это модно» проходит 14-раз, она затронула 72 города России и другие страны. Ее провели и на площади ДК «Подмосковье» в Красногорске.

«Эта акция проходит уже 14 раз и 11 лет подряд. Уникальной ее в том, что сегодня она проходит в восьми странах мира и 72 городах. Ключевой момент — массовое обливание и закаливание», — сказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

Он уточнил, что в рамках акции организовали много интерактивных зон. Еще проводится зимний турнир по многоборью ГТО.

«Важный момент: у нас также участвуют ветераны специальной военной операции. Наша акция посвящена Году единства народов России», — добавил Шадриков.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

По его словам, в этот день будут установлены сразу два рекорда. Участники из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа будут обливаться водой при температуре минус 40 градусов. А в Невинномысске Ставропольского края собралось 2 тыс. участников. Всего к акции присоединилось около 12 тыс. человек.

Директор института госслужбы и управления президентской академии Руслан Корчагин посетил мероприятие. Он выразил поддержку международной акции и поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества.

«Спасибо клубу „Ярополк“ за эту инициативу я принимаю в ней участие третий год. Я твердо верю в идею здоровья, солидарности и единства. В Нигерии мы также провели это мероприятие, в котором приняли участие около 600 человек в возрасте от 15 до 50 лет. Давайте все вместе сделаем чтобы быть здоровыми было модно», — сказал руководитель организации по сотрудничеству в странах Африки Дэвид Акпатума.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Кроме того, в этот день состоялись телемосты с разными городами России, принимающими участие в акции. В прямой эфир с Красногорском вышли Нигерия и Китай.

«12 тыс. — это большая цифра, которая объединяет спортивно-патриотическую акцию. Я ежегодно буду являюсь ее участником, для меня это большая честь и радость», — отметил зампред комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия», заслуженный артист РФ Денис Майданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

