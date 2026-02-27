Областные соревнования по фигурному катанию впервые пройдут в Балашихе

С 28 февраля по 1 марта на большой арене Ледового дворца «Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина пройдут соревнования Московской области по фигурному катанию. В них примут участие спортсмены от 6 до 17 лет. Участники будут соревноваться в следующих разрядах: юный фигурист 3-й, 2-й, 1-й юношеские разряды 3-й, 2-й, 1-й спортивные разряды, КМС, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Расписание соревнований



28 февраля:

09:15 — 11:20 — 1 юношеский разряд, произвольная программа

11:35 — 13:25 — Юный фигурист и 3 юношеский разряд, произвольная программа

13:25 — 13:50 — КМС, короткая программа

14:10 — 18:35 — 2 спортивный разряд, короткая программа

18:50 — 21:20 — 1 спортивный разряд, короткая программа



1 марта:

09:00 — 10:35 — 3 спортивный разряд, произвольная программа

10:35 — 11:05 — КМС, произвольная программа

11:20 — 13:00 — 2 юношеский разряд, произвольная программа

13:20 — 18:30 — 2 спортивный разряд, произвольная программа

18:45 — 21:40 — 1 спортивный разряд, произвольная программа

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.