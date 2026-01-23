Областной этап Единой школьной лиги Подмосковья пройдет в марте и апреле 2026 года

Соревнования областного этапа Единой школьной лиги Московской области пройдут в регионе в марте и апреле 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Матчи по четырем видам спорта, входящим в соревновательную программу Школьной лиги, будут проходить в несколько этапов. В рамках отборочного тура юные спортсмены будут состязаться в четырех дивизионах.

Первый дивизион представят команды округов: Химки, Солнечногорск, Истра, Дмитровский, Талдомский, Шаховская, Дубна, Лобня, Долгопрудный, Лотошино, Мытищи, Королев и Клин.

Во втором дивизионе будут соревноваться школьники, представляющие округа: Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Молодежный, Подольск, Серпухов, Чехов, Власиха, Краснознаменск, Красногорск, Домодедово и Ступино.

Третий дивизион соберет школьные команды из Балашихи, Орехово-Зуевского городского округа, Щелково, Фрязино, Электростали, Богородского, Пушкинского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Сергиево-Посадского округов, а также Черноголовки и Звездного городка.

В четвертом дивизионе состоятся игры команд из Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарино, Луховиц, Ленинского городского округа, Шатуры, Воскресенска и Реутова.

Команды, занявшие первые места в своем дивизионе, проходят в «Финал четырех».

Напомним, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 000 соревнований, в которых принимают участие более 50 000 учащихся из 650 учебных заведений региона. Всего в этом сезоне свои команды представили 48 муниципалитетов.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

