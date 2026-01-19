Объявился возможный соперник России для футбольного «спарринга»
Фото - © Медиасток.рф
Российская сборная по футболу, отстраненная от официальных турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года, может сыграть против команды Таджикистана в 2026 году. В теории, возможность проведения такого товарищеского матча «вполне» существует, сообщили Metaratings.ru в пресс-службе таджикской Федерации футбола.
У сборной Таджикистана до конца года пока запланирован лишь один официальный матч — заключительная игра отборочного турнира Кубка Азии-2027 против Филиппин. Встреча пройдет в марте.
«На другие даты ФИФА до конца 2026 года пока игр у сборной Таджикистана нет, мы будем искать спарринг-партнеров позже», — заявили в Федерации футбола Таджикистана.
Последний раз российская и таджикская сборные встречались в Душанбе в 2022 году. Тот товарищеский матч завершился без забитых мячей — со счетом 0:0.
В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей, одержав шесть побед при трех ничьих и одном поражении.
