Объявился возможный соперник России для футбольного «спарринга»

Таджикистан допустил футбольный «спарринг» с Россией в 2026 году

Российская сборная по футболу, отстраненная от официальных турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года, может сыграть против команды Таджикистана в 2026 году. В теории, возможность проведения такого товарищеского матча «вполне» существует, сообщили Metaratings.ru в пресс-службе таджикской Федерации футбола.

У сборной Таджикистана до конца года пока запланирован лишь один официальный матч — заключительная игра отборочного турнира Кубка Азии-2027 против Филиппин. Встреча пройдет в марте.

«На другие даты ФИФА до конца 2026 года пока игр у сборной Таджикистана нет, мы будем искать спарринг-партнеров позже», — заявили в Федерации футбола Таджикистана.

Последний раз российская и таджикская сборные встречались в Душанбе в 2022 году. Тот товарищеский матч завершился без забитых мячей — со счетом 0:0.

В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей, одержав шесть побед при трех ничьих и одном поражении.

