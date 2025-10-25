Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой

Российский боец Умар Нурмагомедов успешно продолжил свою победную серию, взяв верх над американским оппонентом Марио Баутистой в рамках вечернего турнира UFC 321 в Абу-Даби, сообщает РБК .

Противостояние двух сильнейших представителей легчайшего дивизиона продлилось все отведенные три раунда и завершилось единогласным решением судейского состава, которые не оставили сомнений в победе россиянина.

Для 29-летнего Нурмагомедова, который является троюродным братом непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала важным шагом на пути к титульному бою. Занимающий вторую строку в рейтинге россиянин увеличил свой профессиональный послужной список в ММА до 19 побед при всего одном поражении.

Его 32-летний соперник, Марио Баутиста, входящий в восьмерку лучших в дивизионе, потерпел третью неудачу в своей карьере при 16 одержанных победах.