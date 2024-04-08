Новым тренером «Спартака» станет голландец Паскаль Янсен

Голландец Паскаль Янсен может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спарта

Нидерландец Паскаль Янсен может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного «Спартака» в случае увольнения 34-летнего испанца, сообщает «Чемпионат» .

Последним местом работы 51-летнего специалиста стал голландский «АЗ Алкмаар».

Накануне «красно-белые» в столичном дерби обыграли «Динамо» со счетом 2:1. После 23 туров в Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Главным достижением Абаскаля в качестве тренера стало 2 место в чемпионате Швейцарии. На данный момент в его карьере нет ни одного трофея.

В июне 2022 года испанец сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».