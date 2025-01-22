Новый стадион появится в Шатуре по просьбе молодежи
Фото - © Администрация м.о. Шатура
Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий совместно с руководителем спортшколы Константином Петровым, депутатами и представителями молодежного актива обсудили перспективы развития спорта в округе. Молодежь округа выступила с просьбой построить небольшой стадион на улице Строителей, сообщает пресс-служба администрации округа.
Молодежь округа выступила с просьбой построить небольшой стадион на улице Строителей. Это наиболее густонаселенный район города — место, по мнению активистов, самое подходящее. Ранее Николай Прилуцкий уже получал такой запрос от спортсменов округа.
«Проект стадиона у нас есть, при поддержке губернатора Андрея Воробьева вошли в областную программу. Рад, что оказались на одной волне со спортивной молодежью — начинаем работать», — рассказал Николай Николаевич.
На новом стадионе будет футбольное поле, площадка ГТО, здесь станет возможно заниматься легкоатлетическими видами спорта. Для удобства посетителей будут оборудованы теплые раздевалки, туалеты и душевые.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.