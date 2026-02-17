Новый спорт Run Nation с таранящими друг друга людьми покоряет интернет

Спорт разделен на массовый и профессиональный, задача первого состоит в продвижении здорового образа жизни, а второго — в формировании зрелищ и развлечении людей. Новый вид состязаний бойцов почти на грани жизни Run Nation относится ко второму, рассказал RuNews24.ru заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета спорта университета «Синергия», к. э. н., доцент Андрей Малыгин.

7 февраля в австралийском Сиднее прошел второй турнир организации Run Nation. Он приковал внимание тысяч людей. Видео с мероприятия набрало более 15 млн просмотров. В рамках состязаний, крепкие мужчины таранят друг в друга и теряют сознание.

Единоборства и, в частности, MMA притягивают внимание зрителей из-за того, что люди желают видеть сражения бойцов практически на грани жизни. Run Nation — вид спорта, где выиграть можно с помощью нанесения противнику большого урона, объяснил собеседник издания.

Столкновение крепких мужчин провоцирует у фанатов всплеск эмоций. Однако вызывает вопросы то, соответствует ли оно спортивной этике. Из-за этого у Малыгина нет интереса к Run Nation. Он считает, что развлечения не должны иметь такую высокую цену.

