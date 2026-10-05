Новый сезон Подольской школьной лиги 2026/2027 официально открыт

1 октября в спортивном центре «Юность» глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с призером Кубка мира по дзюдо, пятикратным победителем чемпионата Вооруженных сил РФ, участником специальной военной операции Аскарбием Дахужевым, а также обладателем Кубка России по футболу Александром Липко дали старт спортивным состязаниям для школьников округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Единая школьная лига — проект губернатора Московской области, который получила поддержку на федеральном уровне, в том числе со стороны Президента нашей страны. Он объединяет школьников всего Подмосковья и открывает перед ними пространство для спортивных достижений: здесь ребята учатся работать в команде, раскрывают свой потенциал и стремятся к победе.

Проект стартовал три года назад и стал для тысяч ребят настоящей площадкой возможностей, где можно пробовать новое, не бояться ошибок, учиться побеждать и находить единомышленников. Лига объединяет юных жителей округа с самыми разными увлечениями: здесь одинаково ценят и спортивные достижения, и творческие идеи, и интеллектуальные решения.

С каждым годом число участников соревнований растет — проект становится все популярнее среди школьников. Нынешний сезон обещает быть особенно масштабным: за титул победителя поборются три тысячи юных спортсменов из 27 школ округа. Лучшие из них весной следующего года будут защищать честь округа на областных соревнованиях.

С октября текущего года по февраль 2027‑го юные атлеты округа будут бороться за победу в шести дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе, шахматах, настольном теннисе и медиалиге. Программа постоянно расширяется — каждый год в нее добавляются новые направления. В этом сезоне впервые запускается семейная школьная лига: теперь родители тоже станут полноправными участниками и поборются за победу в пяти видах спорта. Открытие сезона начали с матча родителей Гимназии Подольских курсантов и школы им. А. Г. Монетова.

Кроме того, Подольск вошел в число 11 муниципалитетов Подмосковья, где в пилотном формате пройдут соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами «Гонки дронов». Расширяется и творческое направление проекта: ребята впервые смогут попробовать свои силы в «Голосе» и «Танцах».

На днях в спортивном комплексе «Труд» провели жеребьевку. Команды распределили по четырем группам. Теперь участники знают своих первых соперников и активно готовятся к старту сезона. Соревнования начнутся с 12 октября.

«Пожелал ребятам верить в свои силы, стремиться к победе — и при этом играть честно, с уважением к соперникам. Особая благодарность — директорам, тренерам, организаторам и, конечно, семьям спортсменов. Именно их поддержка, труд и искренняя вовлеченность помогают ребятам добиваться высоких результатов. Уверен, что Подольская школьная лига и впредь будет раскрывать новые таланты, объединять юных жителей округа и помогать им добиваться ярких побед — не только на спортивной площадке, но и в жизни», — сказал Григорий Артамонов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.