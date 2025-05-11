Новый рекорд мира по сценическому экстриму установил «Русский Халк» из Люберец

В рамках фестиваля «Шуклинка Фест» в Курской области 11 мая многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России, житель городского округа Люберцы Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил очень сложный рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для установки рекорда мира необходимо было за 12 минут разломать не менее 8 стальных стержней (шпилек) и надуть до разрыва не менее 8 грелок. Аксессуары сценического экстрима, которые подобрал для спортсмена Международный союз стронгмена — силового экстрима являлись одними из самых сложных и непредсказуемых, что с учётом установленного лимита времени делали и саму попытку рекорда яркой, зрелищной и драматичной.

В итоге силачу из Люберец удалось разломать 12 стальных стержней (шпилек) и надуть до разрыва 14 грелок. Сама попытка рекорда прошла с мощной экстремальной подачей и интерактивом, когда богатырь для усложнения номера лопал грелки в прыжках и со стоящими и сидящими на себе ассистентами.

«Мастер сценического экстрима Сергей Агаджанян по прозвищу „Русский Халк“ сделал практически невозможное с легкостью разрушив, за установленный лимит времени 12 минут десятки абсолютно разных по типу нагружаемых мышц предметов сценического экстрима!» — заключил руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Установленный рекорд мира по сценическому экстриму Сергей Агаджанян и Федерация силового экстрима России посвятили 80-й годовщине Великой Победы.

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