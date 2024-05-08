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Новый летний сезон проекта «Выходи во двор» стартует 18 мая в Серпухове

Легенды отечественного футбола вновь сразятся с командами жителей Подмосковья. Матч-открытие третьего летнего сезона проекта губернатора «Выходи во двор» состоится 18 мая в Серпухове на стадионе «Спартак», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​С любительской сборной Серпухова сыграет основной состав команды «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым. Также в составе звездной сборной на поле выйдут: Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Александр Филимонов на позиции голкипера.

​Бессменным тренером команды является трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​По доброй традиции для болельщиков на трибунах игру будет комментировать «голос» проекта «Выходи во двор» — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Как и в прошлом сезоне, перед стартом каждого из матчей для местных юных футболистов будут организованы мастер-классы от звезд российского футбола.

Мероприятие состоится 18 мая 2024 года по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89, стадион «Спартак».

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» планирует провести 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Встречи состоятся с мая по сентябрь 2024 года в 10 муниципалитетах Московской области: Серпухов, Луховицы, Подольск, Одинцово, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Дубна, Королев, Богородский округ и округ Пушкинский.

​За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.