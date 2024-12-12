Новый ледовый комплекс «Монтреал» открылся на юго-западе Москвы

Новый ледовый комплекс «Монтреал» открыл свои двери для посетителей в столичном районе Южное Бутово. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься 180 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В здании на Остафьевской улице — две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы. Работают сервисы заточки коньков и зоны отдыха», — написал столичный градоначальник в Telegram-канале.

Новый ледовый комплекс открыт для всех желающих. Здесь уже проводят тренировки любительские хоккейные команды и учащиеся спортивных школ.

«Монтреал» стал частью большого спорткомплекса, который включает в себя «Спортивную станцию» с футбольными полями, теннисными кортами, площадками для сквоша, залами для бокса и хореографии. Также в его состав войдет строящийся комплекс «Максимум» с бассейнами, ледовой ареной и залом для общей физподготовки. Строительство планируется завершить весной 2025 года.

До конца текущего года завершится возведение еще 8 спортивных объектов, в том числе 4 — за счет частных инвестиций.