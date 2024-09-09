Новый игровой комплекс появился в школе № 2 Егорьевска

Ученики егорьевской школы № 2 с начала сентября имеют возможность заниматься физкультурой и спортом на современном игровом комплексе. Его установили в рамках государственной программы, по которой ранее проводился капитальный ремонт этой школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В спортивный комплекс входят площадка для воркаута, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, а также площадка для спортивных игр. В скором будущем здесь оборудуют беговую легкоатлетическую дорожку. Спортивные объекты используются как для проведения уроков физкультуры, так и для внеурочных мероприятий, таких как дни здоровья.

Для учеников и педагогов это отличный подарок к новому учебному году — сборная школы по футболу является призером муниципальной спартакиады. Хорошие результаты ученики школы № 2 показывают и на президентских играх, а также в сдаче нормативов ГТО.

Территория школы № 2 также отвечает всем современным требованиям по безопасности. Здесь установлено ограждение и видеонаблюдение. Все ученики и преподаватели попадают на территорию школы, используя специальную систему карточек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.