Новый главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Галлан прилетел в Петербург

61-летний канадец возглавил «Шанхай Дрэгонс» 13-го августа. До этого он тренировал «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне 2022–2023 годов, а также имел опыт работы с «Коламбус Блю Джекетс» и «Вегас Голден Найтс».

«У нас впереди две недели сборов. Это важный отрезок. Будем усердно готовиться к началу сезона. Для меня и КХЛ, и „Шанхай Дрэгонс“ в новинку, это очень интересно. Жду начала сезона и уверен, что у нас будут невероятные болельщики», — поделился Галлан.

Стоит напомнить, что сезон 2025-2026 «Шанхай Дрэгонс» проведут на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.