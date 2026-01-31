Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Искра». На возведение здания ушло менее восьми месяцев, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новый спортивный комплекс находится на территории ФОКа «Люберецкий» по улице 8 Марта. Строительство спортивного объекта началось в июне 2025 года, а завершено в январе 2026 года.

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса запланирована работа спортивных секций по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Также жители смогут посещать секции в рамках программ «Активное долголетие» и «Добрый час». Пропускная способность составляет 5000 человек в месяц.

«Люберцы стали первым городом в России, где запустили такую инициативу, и этот опыт уже рекомендован Министерством физической культуры и спорта Московской области для внедрения в других муниципалитетах Подмосковья. У нас в округе уже действуют семь таких объектов, в которых спортом рядом с домом занимаются почти 32 тысячи люберчан, открытый ФОК стал восьмым. Осенью планируется открытие уже девятого ФОКа — на территории корпуса лицея № 4», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в рамках реализации программы по строительству быстровозводимых ФОКов всего на территории городского округа Люберцы построено восемь комплексов в формате муниципально-частного партнерства: ФОК на территории гимназии № 5 (порядка 5000 посещений в месяц), ФОК на территории лицея № 4 (порядка 5000 посещений в месяц), ФОК на территории школы № 21 (порядка 9000 посещений в месяц), ФОК на территории школы № 42 (порядка 5000 посещений в месяц), ФОК в п. Калинина (1300 посещений в месяц), ФОК на территории стадиона «Балятино» (порядка 5000 посещений в месяц), ФОК «Кристалл» на территории Лицея № 12 (порядка 1300 посещений в месяц), ФОК «Искра» на территории ФОК «Люберецкий» (порядка 5000 посещений в месяц). Кроме того, на этапе строительства находится ФОК на территории корпуса лицея № 6.

Работа по строительству быстровозводимых ФОКов на территории городского округа Люберцы проводится для достижения уровня в 70% систематически занимающихся спортом жителей к 2030 году согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» и в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». На данный момент, благодаря проделанной работе, в г. о. Люберцы 241 тысяча жителей (60,4%) систематически занимаются спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.