Новую спортплощадку сделают вместо 6-угольного футбольного поля в Балашихе

сегодня в 12:03

Новую спортивную площадку установят на месте шестиугольного футбольного поля в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее у жилого дома № 9 на Речной улице в микрорайоне Кучино коммунальщики после ремонта труб не восстановили футбольную площадку, а сделали ее шестиугольной. Горожане остались недовольны временной мерой.

«Это временная мера. Вчера успели переварить только одну секцию, завтра и до воскресенья продлится демонтаж», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что летом текущего года будет установлена новая спортивная площадка со смещением от коллектора в сторону волейбольной площадки.