Новую спортивную секцию открыли в Поварово по проекту «Zа Самбо»

Отделение самбо открыли в новом корпусе Поваровской школы городского округа Солнечногорск. Событие состоялось в рамках федерального партийного проекта «Zа Самбо». Он направлен на развитие национального вида спорта в стране, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Почетным гостем стал чемпион мира по самбо, мастер спорта международного класса Денис Калинин. Он обратился к молодым спортсменам с напутствием и провел мастер-класс.

«Детей приучать с раннего возраста к спорту — благое дело. Самбо — наш отечественный вид спорта. С открытием таких секций в школах популяризация самбо и здорового образа жизни ставит планку все выше», — рассказал чемпион мира по самбо Денис Калинин.

В торжественной части также участвовали руководитель Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области Павел Матвеев, старший тренер по дзюдо и самбо «Спортивной школы № 2» Константин Дындын, депутат Алексей Захаров и другие.

В приветственном слове отметили богатые традиции силовых единоборств в Поварово.

«Здесь ковались наши борцы: неоднократные чемпионы областных, всероссийских, международных соревнований. Традиции были были заложены давно — Юрий Михайлович Хорьков здесь стоял у истоков данной борьбы, Евгений Николаевич Гуськов. Продолжаем развивать, тем более самбо — программа президента Российской Федерации», — поделился начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов.

Секция в Поварово станет филиалом отделения самбо и дзюдо «Спортивной школы № 2».

«Самбо — ключевой элемент в воспитании силы духа и дисциплины у подрастающего поколения, поэтому для многих поваровских ребят, решивших связать свою жизнь со спортом, этот день станет отправной точкой для продолжения спортивных традиций и побед спортивного Солнечногорья», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В Солнечногорске действует соглашение о взаимодействии с Федерацией самбо Московской области. Ранее, в октябре, секцию по проекту «Zа Самбо» создали на базе новой школы в поселке Голубое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.