Новое резиновое покрытие установили на двух воркаут-площадках в Кашире

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В подмосковной Кашире обновили покрытие двух площадок для воркаута

В подмосковной Кашире смонтировали новое резиновое покрытие двух площадок для воркаута, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городском парке Каширы на площадке для воркаута заменили резиновое покрытие. Старое резиновое покрытие уже износилось и не обеспечивало должный уровень безопасности.

В парке «Дубовая роща» в микрорайоне Ожерелье новое резиновое покрытие сменило бетонное основание. Новое покрытие обеспечит удобство и безопасность при занятии спортом.

«На основание мы наносим праймер — это материал для лучшей связки поверхности и резины. Затем готовится специальная смесь из резиновой крошки, праймера и красителя в миксере. Потом ее равномерно распределяют по поверхности. После завершения работ новое покрытие будет обладать отличными амортизирующими свойствами», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.