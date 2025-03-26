Новгородский студент поднял 213 кг и установил рекорд РФ по пауэрлифтингу

Студент второго курса Политехнического колледжа НовГУ стал новым рекордсменом России по пауэрлифтингу среди юношей. В пресс-службе университета рассказали, что он смог поднять 213 кг, сообщает «Бриф24» .

Первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек состоялось в Туле. Программа соревнований включала в себя выполнение 3 упражнений: присед со штангой, жим штанги лежа на горизантальной скамье и тягу штанги.

Предыдущий российский рекорд среди юношей составлял 212,5 кг.

Спортсмен отметил, что занимается пауэрлифтингом уже более 5 лет. Он также рассказал, что впервые попытался установить рекорд на чемпионате Северо-Западного федерального округа.