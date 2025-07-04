В Ступине оборудовали более 170 социально значимых объектов

В городском округе Ступино проживает почти 6 000 людей с особенностями здоровья. 26 участников спецоперации имеют инвалидность. На совещании губернатора Московской области с правительством и главами обсудили доступную среду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Создание доступной среды — одна из приоритетных задач социально экономического развития муниципалитета. У нас 206 социально значимых объектов, полностью доступными признано 173», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, по программе «Доступная среда» оборудуют стоянки для инвалидов у соцобъектов, во дворах, обустраиваю тротуары и пешеходные пути, остановочные пункты и общественный транспорт, модернизируют светофорные объекты.

«В парке Островского строим инклюзивную игровую площадку для детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом году установим 4 пандуса: в с. Мещерино на ул. Новая 15 и 17, в д. Радужная на ул. Дачная 13, а также откидной пандус на Куйбышева 30. Понизили бордюры на 137 пешеходных переходах. Для слабовидящих установили тактильную плитку, люки монтируем вровень с тротуаром», — отметил Сергей Мужальских.

«Говорящие» светофоры работают на Куйбышева, Андропова, Пушкина, у МФЦ и ТЦ «Курс». Здесь сигналы движения оснащены звуковым оповещением.

48 из 61 автобуса «Мострансавто» и 8 из 13 автобусов ИП «Осадчев» адаптированы для маломобильных граждан. Они имеют широкий проем дверей, низкий пол, места для колясок и кнопки вызова водителя. На остановках установлены низкие платформы, в расписании желтым цветом выделены доступные рейсы. Автовокзал оборудован пандусом и лифтом.

«В этом году изменения коснутся 5 амбулаторий: в Алфимове на ул. Садовая 1, Леонтьеве на ул. Центральная 19, Мещерине на ул. Новая 1, Дубневе на ул. Новые дома 18 и Татаринове на ул. Ленина. Выполним ремонт входных групп с установкой пандусов, обустройством ступеней, монтаж тактильной плитки и контрастной маркировки. Появятся вывески со шрифтом Брайля и кнопки вызова персонала», — уточнил глава округа.

Сотрудники МКУ «Управление благоустройства» совместно с отделом содействия социальной защите и здравоохранению, окружного управления соцразвития № 13 ведут работу по обращениям граждан и составлению графика адаптации объектов по развитию доступного пространства. По каждому вопросу осуществляются комиссионные выходы — выявленные недостатки оперативно устраняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.