Новая станция для занятия сапбордингом начнет работу 25 мая в «Горках Ленинских»

Новая станция для занятия сапбордингом (сапсерфинг) начнет работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 25 мая на реке Пахра. Гости музея смогут арендовать сап-доску, весла, гидрокостюм и научиться азам данного вида спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Для нас это пилотный проект. До этого мы никогда не предлагали посетителям водные маршруты, только пешеходные. В этом году при подготовке проекта «Лето в Горках» выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Весьма символично, что именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы. Как известно, основатель Советского государства был замечательным пловцом. Сапбординг — один из видов водного спорта, и станция сапсерфинга отлично поддержит водную традицию в Горках», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Попробовать себя в сапбординге может практически любой желающий, даже ребенок. Новичкам предлагается прогулка с инструктором. В стоимость занятия входит обучение базовым навыкам: балансу, смене позиций и стоек, технике гребли, поворотам и правилам безопасности на воде.

Тот, кто обладает навыками управления сапом, может совершать прогулки по водной глади самостоятельно. Продвинутый уровень владения сапом позволит совершать долгие прогулки.

Одним из важных пунктов организации станции является техника безопасности. Этому уделяется особое внимание, приобретены комплекты спасательных жилетов, в том числе для самых маленьких любителей приключений. Все жилеты проходят по ГОСТу и имеют сигнальные свистки. Непосредственно перед выдачей сапбордов будет проводиться инструктаж по технике безопасности на воде и правилам поведения.

«Катание на доске с веслом сочетает элементы каякинга и серфинга. Это отличный способ провести время со своей семьей или друзьями, отметить день рождения или просто разнообразить свою прогулку по музею-заповеднику „Горки Ленинские“. Большая тенистая лаундж-зона у воды позволяет принимать до 100 человек. К примеру, у нас уже есть несколько заявок на проведение свадебной церемонии. Также планируем устроить соревнования любителей», — рассказала директор станции сапбординга Юлия Кириллова.

Сапбординг развивает все группы мышц, особенно плечи, руки и пресс и гарантирует массу позитивных эмоций, ярких фотографий и впечатлений. Активность способствует улучшению координации тела, чувства баланса и выносливости.

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