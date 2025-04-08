Ногинские спортсмены завоевали медали на первенстве ЦФО по смешанному единоборству

5 и 6 апреля в Липецком округе проходил чемпионат Центрального федерального округа среди мужчин и первенство Центрального федерального округа среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). Богородский округ на данных состязаниях представляли Глеб Михалев и Иван Сизов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глеб выступал в старшей группе (18+). Иван выступал в возрастной категории 16-17 лет. Ивану пришлось нелегко, поскольку соперники были на голову выше и в прямом, и в переносном смысле. И все же, несмотря на трудности, боец смог завоевать серебро.

Еще один представитель Богородского округа Глеб Михалев завоевал на первенстве бронзовую награду.

Известно, что ребята занимаются в Ногинском клубе единоборств «Витязь». У Глеба уже есть опыт участия в профессиональных боях.

На столь высоком уровне подготовил ребят к соревнованиям Роман Попов. Роман — опытный боксер, также кикбоксер и боец тайского бокса, чемпион стран СНГ среди профессионалов.

Данные соревнования стали отборочными на Чемпионат и Первенство ЦФО России по смешанному боевому единоборству ММА. За право оказаться там бились свыше 170 бойцов в возрасте от 14 лет.

Теперь победители и ребята, занявшие вторые места в своих категориях, отправятся в Тюмень, где состоятся Чемпионат и первенство ЦФО России. Так что Иван уже готовится к предстоящим всероссийским соревнованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.