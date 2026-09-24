Нобоа назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

После девяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает пятое место с 18 очками.

«Я желаю „Зениту“ победить в чемпионской гонке. Я переживаю за все команды, за которые когда-либо выступал. И желаю им всего наилучшего. Старт сезона у „Зенита“ не удался. Я не понимаю, почему так произошло. Состав у команды хороший. Для меня „Зенит“ будет главным претендентом на чемпионство», — отметил Нобоа.

По итогам девяти сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ «Зенит» располагается на пятой строчке в таблице, имея в активе 18 очков. В рамках десятого тура РПЛ команда отправится в гости к «Краснодару». Эта встреча назначена на 10 октября, стар запланирован на 19:30 по московскому времени.

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