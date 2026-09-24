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Нобоа назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

Спорт

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа считает клуб главным претендентом на чемпионство, несмотря на неудачный старт сезона, сообщает Metaratings.ru.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает пятое место с 18 очками.

«Я желаю „Зениту“ победить в чемпионской гонке. Я переживаю за все команды, за которые когда-либо выступал. И желаю им всего наилучшего. Старт сезона у „Зенита“ не удался. Я не понимаю, почему так произошло. Состав у команды хороший. Для меня „Зенит“ будет главным претендентом на чемпионство», — отметил Нобоа.

По итогам девяти сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ «Зенит» располагается на пятой строчке в таблице, имея в активе 18 очков. В рамках десятого тура РПЛ команда отправится в гости к «Краснодару». Эта встреча назначена на 10 октября, стар запланирован на 19:30 по московскому времени.

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