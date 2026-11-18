Тринадцатилетний Никита Говоров из Лобни занял третье место на Всероссийских соревнованиях по ниндзя-спорту, которые прошли 14–15 ноября в Нижнем Новгороде. Атлет выступил в дисциплине «СуперСпринт» в возрастной категории 14–15 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования по ниндзя-спорту — гонкам с препятствиями — прошли 14–15 ноября в Нижнем Новгороде. Тринадцатилетний спортсмен из Лобни Никита Говоров завоевал бронзу в дисциплине «СуперСпринт» среди участников 14–15 лет.

Никита начал спортивный путь с занятий дзюдо в школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной. Навыки единоборств стали базой для преодоления полосы препятствий.

По итогам первенства России в мае 2026 года Никита вошел в сборную страны по гонкам с препятствиями. В текущем сезоне он неоднократно поднимался на пьедестал: победил в BISON RACE в Белоруссии и «Гонке Титанов» в Воронеже, занял призовые места на Atlas Race Суперспринт в Москве. Также спортсмен стал четвертым на IV «Большом чемпионате» Детской лиги гонок с препятствиями.

Никита Говоров — финалист второго сезона шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.