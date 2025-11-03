«НИИИ» и «Нефтяник» провели товарищеский матч по хоккею в Балашихе

В торжественной церемонии открытия участвовали глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров и легендарный советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин. Сергей Юров поздравил спортсменов и болельщиков с Днем народного единства. Он напомнил, что в прошлом году Сургут проводил товарищеский матч у себя, а теперь Балашиха принимает гостей на своей ледовой арене.

«Балашиха по праву носит звание одного из самых спортивных городов Подмосковья и хоккей занимает в ней особое место. В матче участвует команда нашего градообразующего предприятия — Научно-исследовательского инженерного института. Множество сотрудников не только решают важные государственные задачи, но и активно занимаются спортом, в том числе хоккеем», — сказал Сергей Юров.

Генеральный директор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов поблагодарил гостей за радушный прием год назад в Сургуте.

«Команда из Сургута приехала сильная. Первый период завершился ничьей — 1:1, закономерный счет для начала игры. У соперников есть игроки, которые уверенно владеют клюшкой и хорошо думают на льду, создают моменты, но мы тоже не так просты и будем биться. Наша команда всегда настроена только на победу», — подчеркнул Игорь Смирнов.

В заключительном периоде к команде «НИИИ» полностью перешла инициатива. Уже на 16-й минуте балашихинцы увеличили отрыв, забив пятую шайбу и несмотря на попытки «Нефтяника» сократить разрыв, им так и не удалось отыграться. Матч завершился со счетом 7:4 в пользу «НИИИ».

По словам спортивного судьи всероссийской категории Максима Манина, игра была хорошая, обе команды продемонстрировали отличный хоккей и взаимное уважение.

«Безусловно, в хоккее редко обходится без острых моментов — произошла драка, но после нее игроки пожали друг другу руки, что говорит о спортивном характере и профессионализме. Возможно, такой эмоциональный всплеск даже помог им зарядиться энергией, подбодрить свои команды», — прокомментировал Максим Манин.

Второй товарищеский матч состоится 3 ноября, встретятся балашихинская команда «Ратник» и сургутский «Нефтяник».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.