Недельный благотворительный забег состоится в Коломне

Благотворительная «Эстафета Добра» стартует в Коломне в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе округа.

На протяжении недели, с 31 мая по 7 июня круглосуточно жители и гости округа будут непрерывно бежать вокруг парка Мира.

По традиции, параллельно со спортивной частью будет проходить сбор средств через специализированную платформу в благотворительный фонд.

«В этом году мы бежим в поддержку Благотворительного Фонда развития инклюзии в любительском спорте, который создает условия для тренировок и участия в массовых спортивных состязаниях для атлетов с ограниченными физическими возможностями», — поясняют организаторы.

Каждый желающий может присоединиться к Эстафете Добра, а также принять участие в сборе финансовых средств.

В прошлом году за семь дней эстафеты 293 спортсмена-любителя преодолели расстояние в 5401 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

