Не по-христиански: у перекрестившегося на Играх дзюдоиста возникли проблемы

Олимпийские игры в Париже закончились, а скандалы на религиозной почве продолжаются. Сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали на 5 месяцев за то, что тот перекрестился на Играх, сообщает Mash .

Все произошло в первом круге олимпийского турнира перед схваткой дзюдоиста сборной Сербии со спортсменом из Греции Теодорасом Целидисом.

Две недели назад Майдов ознакомился с решением Международной федерации дзюдо и не поверил в случившееся — его ждет дисквалификация. Выяснилось, что креститься и показывать любые другие религиозные символы запрещает устав организации.

Атлет заявил, что не собирается извиняться за то, что сделал. При этом он подчеркнул, что не знал о ждущем его суровом наказании.

«Господь дал мне все — как для меня лично, так и для моей карьеры. Он для меня номер один, и я горжусь этим. И это не изменится ни при каких условиях. Слава Ему и спасибо за все», — подчеркнул спортсмен.