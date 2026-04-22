«Не хочется называть его отцом»: сын Плющенко высказался о знаменитом фигуристе

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко Егор Ермак рассказал, почему не хочет общаться с отцом. Мужчина редко появляется в СМИ, о нем сложно найти информацию в интернете, в отличие от его сводных братьев.

Ермак дал откровенное интервью в шоу «Как есть». По его словам, мужчина устал видеть, как оскорбляют его семью. Сын фигуриста признался, что не выносит преследований журналистов и хочет поставить точку в пересудах о его родных.

«Не хочется называть его отцом. <…> Я не могу доверять этому человеку», — высказался Ермак о биологическом родителе.

Он также вспомнил ситуации из детства. Например, Плющенко не забрал новорожденного сына и его мать из роддома. Сам фигурист на протяжении жизни не хотел общаться с Егором и признавался, что имеет обиду на его мать.

Евгений Плющенко женился на студентке Петербургского университета Марии Ермак в июне 2005 года. Егор родился 15 июня 2006 года. Уже через два года пара развелась. В суде установили, что сын будет носить фамилию матери.

