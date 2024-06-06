Тренер поделился, какой вред может быть от чрезмерного катания на велосипеде

Если человек не вел активный образ жизни в зимний период, не занимался фитнесом регулярно, ему не стоит в первые же теплые дни садиться на велосипед и отправляться на велопробеги на большие дистанции. Об этом РИАМО сообщил фитнес-тренер, сооснователь фитнес-платформы №1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Это будет серьезная нагрузка на ноги, в первую очередь – на коленные суставы. В лучшем случае это может грозить перегрузкой и сильной мышечной болью на следующий день. Чем интенсивнее была велотренировка, тем ощутимее будут последствия», – сказал тренер.

Рекомендуется начинать велотренировки с 30 минут, постепенно доводить их до 60 минут, а затем увеличивать время, сверяясь со своим физическим состоянием. Если при этом чувствуется дискомфорт при катании, надо остановить тренировку.

«Еще одна возможная деликатная проблема: если седло велосипеда не очень комфортное, можно сильно натереть ягодичные области. Например, профессиональные велогонщики, которые тренируются по 6-8 часов, используют специальные шорты с поролоновой вставкой, которая обеспечивает надежную амортизацию», – заключил Прыгунов.