Названы участники «Финала четырех» по футзалу и волейболу школьной лиги Подмосковья

Завершились игры регионального этапа школьной лиги Московской области по футзалу и по волейболу среди девушек. По итогам проведенных матчей определились участники «Финала четырех» по этим видам спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

За главный трофей Лиги по футзалу поборются команды из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова. В волейболе в «Финал четырех» среди девушек вышли коллективы из Истры, Дмитрова, Домодедова и Королева.

Финалы регионального этапа по волейболу посетила серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионат Европы Александра Коруковец.

«Мне очень понравилось. Организация соревнований супер. Все команды борются за победу, много эмоций как у ребят, так и у их наставников. Зрелищные игры в каждой встрече. Такая конкуренция и активная позиция наших детей — это прежде всего здоровье нашей нации», — сказала Александра Коруковец.

Сегодня, 9 апреля, в Дубне будут сыграны матчи во волейболу среди юношей в западной конференции, в восточной конференции в Королёве стартуют матчи по шахматам.

Напомним, что игры регионального этапа проходят в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматах в двух конференциях — западной и восточной. Победители групп выходят в «Финалы четырех», которые определят абсолютных чемпионов Школьной лиги.

Подробнее ознакомиться с расписанием игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.

Напомним, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

В сезоне 2024/2025 Школьной лиги запланировано более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Муниципальный этап стартовал в ноябре 2024 года.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках Единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Сформированы пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.