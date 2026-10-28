Наро-фоминская «Армата» выиграла домашний «Кубок дружбы» по женскому хоккею

Турнир прошел на Ледовой арене имени В. Мышкина в спортивном комплексе «Строитель». За победу боролись пять команд из Наро-Фоминского округа, Нововоронежа, Москвы и Домодедова.

Победителем стала «Армата», представляющая Наро-Фоминский округ. Серебро завоевала «Альфа» из Нововоронежа, бронзу — московская «Легенда». Четвертое место заняла «Аврора» из Домодедова, пятое — «Айс Тайгерс» из Москвы. Команды соперничали до финальной сирены, а зрители поддерживали хоккеисток с трибун.

На открытии участниц приветствовала вице-президент федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Дарья Черняева. Она пожелала командам честной и красивой игры.

Турнир завершился церемонией награждения. Награды хоккеисткам вручили Дарья Черняева и судья второй категории Всероссийской коллегии судей Евгений Паськов. Соревнования также дали участницам возможность познакомиться, обменяться опытом и укрепить дружеские связи между командами.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.