Наро-фоминская «Армата» выиграла домашний «Кубок дружбы» по женскому хоккею
Фото - © Пресс-служба администрации НФГО
Команда «Армата» из Наро-Фоминского округа заняла первое место на турнире среди женских любительских хоккейных команд «Кубок дружбы» 25 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Турнир прошел на Ледовой арене имени В. Мышкина в спортивном комплексе «Строитель». За победу боролись пять команд из Наро-Фоминского округа, Нововоронежа, Москвы и Домодедова.
Победителем стала «Армата», представляющая Наро-Фоминский округ. Серебро завоевала «Альфа» из Нововоронежа, бронзу — московская «Легенда». Четвертое место заняла «Аврора» из Домодедова, пятое — «Айс Тайгерс» из Москвы. Команды соперничали до финальной сирены, а зрители поддерживали хоккеисток с трибун.
На открытии участниц приветствовала вице-президент федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Дарья Черняева. Она пожелала командам честной и красивой игры.
Турнир завершился церемонией награждения. Награды хоккеисткам вручили Дарья Черняева и судья второй категории Всероссийской коллегии судей Евгений Паськов. Соревнования также дали участницам возможность познакомиться, обменяться опытом и укрепить дружеские связи между командами.
Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.