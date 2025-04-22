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Наро-Фоминская «Армата» на международном турнире по хоккею взяла 2 место

18–20 апреля в Нижнем Новгороде прошел международный турнир среди женских хоккейных команд, посвященный 102-летию спортивного общества «Динамо», где женская сборная команда «Армата» представила Наро-Фоминский городской округ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие 8 женских хоккейных команд: «Динамо», Нижний Новгород; «Вымпел», Санкт-Петербург; Сборная Республики Татарстан; Сборная Республики Беларусь; «Ника», г. Челябинск; «Армата», г. Наро-Фоминск; «Гроза», Санкт-Петербург; «Ангелы», г. Киров.

В первой игре команда сразилась с национальной сборной «Беларусь», где сыграла с достойным результатом.

Вторая игра с ХК «Ника» г. Челябинск — лучшей командой текущего сезона НЛЖХ и будущего победителя данного турнира. Итог 2:4, достойная игра с одной из самых сильных команд турнира.

В третьей игре «Армата» обыгрывает 3:1 очень сильную команду «Гроза» из Санкт-Петербурга и благодаря этой победе обеспечивает себе право сыграть в финале Малого кубка турнира.

В финальном матче за первое место в малом кубке, команда встретилась с ХК «Вымпел», представляющую г. Санкт-Петербург и высший дивизион Ночной лиги женского хоккея, где в ходе матча соперник оказался сильнее.

В итоге команда «Армата» Наро-Фоминского городского округа занимает 2 место в малом кубке среди лучших женских команд не только в Российской Федерации, но и среди сборных команд других стран.

Более чем достойное выступление на столь представительном турнире, тем самым «Армата» показала перспективность развития нашей команды и результат работы руководства команды.

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