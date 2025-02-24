Нападающий «Трактора» прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком»

Александр Рыков, нападающий клуба «Трактор», прокомментировал недавнее поражение от нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ. Рыков заявил, что команда не смогла воспользоваться своими голевыми моментами, сообщает Metaratings.ru .

«Может быть, просто не наш день, не могли забить и все. Вратарь соперника, может, поймал кураж», — отметил он.

Рыков, вернувшись в состав, также рассказал о своей игре и отметил, что ему нужно время, чтобы адаптироваться к незнакомым комбинациям на льду, и что совершение качественных передач в критические моменты является одним из важных элементов.

Он отметил разницу в уровне игры между КХЛ и ВХЛ и подчеркнул, что темп в КХЛ быстрее, а игроки более опытные и квалифицированные. Тренер Бенуа Гру отметил, что игроки должны увеличить темп игры.

Отмечается, что после 60 игр «Трактор» становится первым на Востоке с 82 очками и готовится к следующей игре против «Ак Барса».