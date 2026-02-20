Нападающий «Салавата» Броссо: все игроки хотели бы увидеть сборную России на ОИ

В полуфиналах хоккейного турнира канадцы сыграют против финнов, а команде США предстоит матч со Словакией.

Броссо признался, что старается следить за всеми олимпийскими видами спорта. Игры проводятся каждые два года, зимой и летом, поэтому ему интересно наблюдать за тем спортом, который можно увидеть нечасто, особенно когда там выступают его соотечественники. Он болеет за них, даже не будучи глубоким знатоком этих соревнований. Но такие события всегда объединяют огромное количество людей, добавил хоккеист.

Он признался, что на этих ОИ, конечно, уделяет много внимания хоккею. Как канадцу, ему всегда приятно смотреть Олимпиаду, особенно сейчас, когда там играют хоккеисты НХЛ. Болеть за них — это что-то особенное, подчеркнул Броссо. Он верит, что сборная Канады способна выиграть. В ее составе — одни из сильнейших игроков мира, подчеркнул хоккеист. Если они продемонстрируют свою лучшую игру, у них будут высокие шансы пробиться в финал и сразиться за золото.

«Уверен, что все игроки хотели бы увидеть сборную России на этой Олимпиаде. В российской команде так много талантов, и было бы приятно понаблюдать за ними. Мне кажется, россияне могли бы составить конкуренцию всем топовым командам и выиграть в итоге золотые медали. Россия на одном уровне с Канадой, США, Швецией и всеми топ-сборными мира. Мне как канадцу было бы приятно посмотреть матч между Россией и Канадой в финале. Мне бы хотелось победы нашей сборной, но в финале всего одна игра, поэтому случиться может всякое. К сожалению, они не сыграют в финале на этих Играх», — добавил Броссо.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проводятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российская хоккейная сборная в турнире не участвует.

