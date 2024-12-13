Нападающий «Рубина» Марвин Чуни назвал Кварацхелию одним из лучших футболистов
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Нападающий «Рубина» Марвин Чуни прокомментировал игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии и назвал его лучшим футболистом, сообщает Metaratings.ru.
Грузин играл за «Рубин» с 2019 до 2022 года. За этот период он провел 73 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 18 голевых передач.
«Сейчас он один из лучших игроков мира», — отметил Чуни.
В ответ на вопрос, готов ли футболист повторить путь Кварацхелии, он отметил, что пока ему нужно показать себя в «Рубине».
Контракт Чуни с клубом «Рубин» продлится до 30 июня 2028 года. На данный момент 23-летний игрок принял участие в девяти матчах во всех турнирах, но не записал на свой счет результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.
В текущем сезоне Кварацхелия, которому также 23 года, провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Стоимость грузинского футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро. Его контракт с неаполитанским клубом истечет 30 июня 2027 года.