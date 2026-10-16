Фургон влетел в отбойник на внешней стороне 79 км МКАД

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона произошло на внешней стороне 79 км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в пятницу вечером в районе съезда № 79. На опубликованных кадрах видно, как грузовой фургон на скорости влетает в отбойник.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее два человека пострадали при столкновении каршеринга и мотоцикла в Москве. Водитель арендованного кроссовера сбежал с места ДТП.

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