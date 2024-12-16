Нагрузку ФОКов Подмосковья по посещаемости увеличат на 10% в 2025 году

В рамках проекта «50 умных ФОКов» в Подмосковье планируется в 2025 году увеличить нагрузку спорткомплексов на 10% (на 2,5 млн посещений в год) и установить KPI директоров. Проект поможет принимать объективные решения по строительству новых объектов, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов.

Он также рассказал, с помощью каких средств в спорткомплексах устанавливают камеры с искусственным интеллектом.

«Все 50 ФОКов оснастили фактически без бюджетных средств, это внебюджетные заработки спорткомплексов. Это обошлось в 22,4 млн руб. С января начинаем сбор аналитики», - заявил Дмитрий Абаренов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он добавил, что благодаря проекту «50 умных ФОКов» удастся увидеть реальную загрузку спорткомплексов, цифровое расписание, уровень безопасности и работу директоров ФОКов.

Абаренов добавил, что до 20 декабря текущего года будут назначены ответственные за реализацию проекта в каждом муниципальном округе, до 10 апреля в министерстве физической культуры и спорта региона проведут аналитику загрузки объектов за 1 квартал 2025 года, затем будет представлена дорожная карта по увеличению загрузки объектов на 10%.

После того, как система заработает на полную мощность, ее планируют распространить на все спорткомплексы с учетом анализа первого квартала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.