Награды зимнего фестиваля завоевали ступинские чирлидеры

Зимний фестиваль по чирспорту состоялся в Королеве. На соревнования прибыли участники из Москвы, Химок, Твери, Люберец, Домодедова, Мытищ, Дмитрова, Дубны, Брянска, Балашихи и Чехова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ступино представили сразу несколько команд: «Пантера кидс» во всех возрастных категориях и «Киттэнс» в категории младших детей. В фестивале участвовали дуэты и сольные исполнители в различных номинациях чир фристайла.

Ступинские спортсмены показали отличные результаты: I место заняла команда «Киттэнс», второе — у команды «Пантера кидс».

Также второе место в номинации «Чир фристайл двойка» среди мальчиков и девочек заняли Маргарита Бирдычкина и Варвара Лысенко, третье — у Златы Ивановой и Елизоветы Хайровой. В категории «чир фристайл двойка» среди детей бронзовыми призерами стали Милана Двуреченская и Яна Вострикова.

Чирспорт — динамичный и зрелищный вид спорта, сочетающий в себе элементы гимнастики, акробатики, танцев и поддержки.

Как рассказала тренер Татьяна Агапова, в секции занимается примерно 70 ребят в возрасте от 3,5 до 16 лет. Тренировки ступинских чирлидеров проводятся 3-4 раза в неделю на стадионе «Металлург», охватывая такие направления, как «Перформанс», «Чир фристайл» и «Чир джаз».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.