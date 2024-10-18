Начальник подмосковной команды «Гвардия» принял участие в спортивном форуме

Начальник следж-хоккейной команды из Московской области «Гвардия» стал участником форума «Россия — спортивная держава». Михаил Трифонов рассказал о недавно созданном коллективе в рамках круглого стола, посвященного адаптивному спорту, как средству реабилитации ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спикеры круглого стола «Привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и спортом ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, получивших тяжелые травмы и инвалидность» обсудили актуальные вопросы, направленные на популяризацию спорта, как инструмента реабилитации.

В рамках дискуссии высказались представители паралимпийского комитета России, фонда «Защитники Отечестве», чемпионы и призеры паралимпийских игр и руководители спортивных ведомств из разных регионов.

Начальник команды «Гвардия» Михаил Трифонов рассказал об опыте Московской области в создании условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и адаптации ветеранов боевых действий в спортивной среде.

«Я сам являюсь инвалидом, хожу на двух протезах. Я поехал по госпиталям, общался с ребятами, рассказывал, что жизнь продолжается. И предлагал вступить в наши ряды, в следж-хоккейный клуб «Гвардия». Сейчас у нас три полноценные пятерки, вратарь, тренер. Чувствуют себя классно, огонь в глазах горит, рвутся на лед. У нас три тренировки, два льда и один зал. И так каждый день. Съездили уже на чемпионат России, боевое крещение прошли. Недавно, ездили на турнир команд ветеранов специальной военной операции. Там наша команда одержала первую в истории свою победу», — сказал Трифонов.

Команда «Гвардия» была создана в Московской области 1 августа 2024 года. Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта. Коллектив игроков сформирован из участников специальной военной операции.

Начальник команды Михаил Трифонов в прошлом игрок хоккейного клуба «Кристалл-Электросталь». В результате травмы он лишился обеих ног, но несчастье не сломило дух спортсмена, Михаил продолжил заниматься любимым спортом, только уже на санях.

В составе «Гвардии» выступают ветераны СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими наградами.

Тренирует спортсменов «Гвардии» Вадим Троицкий. 15 лет назад он стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс», ставшей базовой командой для сборной России на паралимпийских играх. Спортсмены клуба становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха. Он был открыт в феврале 2024 года. Размеры ледовой коробки — 58 на 28 метров, что соответствует мировым хоккейным стандартам. Кроме того, на арене расположены спортзал для общефизической подготовки, раздевалки, кафе, зона проката оборудования и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.