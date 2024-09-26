Началась регистрация на «Народный трейл», который пройдет 4 ноября в Истре

В Подмосковье 4 ноября на территории Истринской сыроварни состоится «Народный трейл». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Целью забега является популяризация и развитие спортивного туризма в регионе, здорового образа жизни, повышение уровня ответственности людей к окружающей среде и повышение спортивных навыков. Мероприятие проводится в округе уже второй год подряд.

У участников есть возможность пройти несколько дистанций — 5, 10 и 20 км. При этом организаторы забега организуют и детские дистанции — 1 км и 500 м. Победители забегов получат призы.

Дистанция на 5 км называется «Фермерский пятак». Участникам предстоит преодолеть горные препятствия и пересечь ров. В рамках дистанции на 10 км «Дружная десятка» помимо препятствий участники смогут отведать «правильные» сыры с глинтвейном. Дистанция на 20 км «Урожайная двадцатка» пройдет вдоль реки Малая Истра, где также предусмотрена дегустация «правильных» сыров.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.