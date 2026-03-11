На универсиаде определили лучших теннисистов среди студентов Подольска

11 марта в спортивном зале ДК «Октябрь» прошли соревнования по настольному теннису среди студентов средне-профессионального и высшего образования городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я играю для души, но глядя на соперников, понимаю: тут не до шуток! Столько техничных подач, молниеносных ответных ударов — и у каждой команды своя тактика. Сразу видно: все настроены на победу», — сказал студент второго курса МОСК и участник соревнований Тимур.

11 команд парней и 8 женских команд сразились за звание лучших. Грамоты, медали и кубки от комитета по физической культуре и спорту нашли своих героев.

Результаты командного зачета среди юношей:

1 место — Подольский социально-спортивный колледж;

2 место — колледж «Московия»;

3 место — Подольский колледж имени А. В. Никулина ОП-2.

Результаты командного зачета среди девушек:

1 место — Подольский колледж имени А. В. Никулина ОП-2;

2 место — Многопрофильный колледж № 1;

3 место — Подольский социально-спортивный колледж.

Скоро ребят ждет новый вызов — соревнования по баскетболу в рамках универсиады пройдут 18 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.