На строительство бассейна в Монино направят более 350 миллионов рублей
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
В городском округе Щелково продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Монино, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Стоимость его реализации составит 354,3 миллиона рублей. Глава округа Андрей Булгаков рассказал подробнее о деталях проекта и стадии работ.
На сегодняшний день уже завершено устройство фундамента. В процессе — монтаж опалубки перекрытия первого этажа (второй свет), и монтаж подземной части. В данный момент готовность объекта составляет 20%. На площадке работают 22 человека и 3 единицы техники.
Новый ФОК будет включать в себя бассейн площадью 400 м² на 6 дорожек, зал «сухого плавания», зал для силовых тренировок, а также помещения для спортсменов и тренеров. Также работы предусматривают благоустройство и озеленение прилегающей территории.
«Проект для наших жителей важный и долгожданный. Это будет современный, комфортный и доступный спорткомплекс — для горожан всех возрастов», — рассказал Андрей Булгаков.
Ввод в эксплуатацию запланирован уже на следующий год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.