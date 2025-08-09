На строительство бассейна в Монино направят более 350 миллионов рублей

В городском округе Щелково продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Монино, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Стоимость его реализации составит 354,3 миллиона рублей. Глава округа Андрей Булгаков рассказал подробнее о деталях проекта и стадии работ.

На сегодняшний день уже завершено устройство фундамента. В процессе — монтаж опалубки перекрытия первого этажа (второй свет), и монтаж подземной части. В данный момент готовность объекта составляет 20%. На площадке работают 22 человека и 3 единицы техники.

Новый ФОК будет включать в себя бассейн площадью 400 м² на 6 дорожек, зал «сухого плавания», зал для силовых тренировок, а также помещения для спортсменов и тренеров. Также работы предусматривают благоустройство и озеленение прилегающей территории.

«Проект для наших жителей важный и долгожданный. Это будет современный, комфортный и доступный спорткомплекс — для горожан всех возрастов», — рассказал Андрей Булгаков.

Ввод в эксплуатацию запланирован уже на следующий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.