На стадионе «Торпедо» прошел благотворительный фестиваль «Спорт для всех»
Фото - © Пресс-служба Мытищи
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья состязались в беге на дистанции: 100, 400 и 1 500 метров. На дорожки вышли любители этого вида спорта, дети и паралимпийцы, передает пресс-служба администрации городского округа.
На самом футбольном поле прошел турнир по мини-футболу для детей с ментальными особенностями. Восемь команд из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки вышли бороться за победу.
Фестиваль с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. В этом году гостями мероприятия стали 500 человек, в том числе 50 детей с ОВЗ.
Спасибо АНО Центру адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия» за организацию фестиваля. Вы делаете очень важную и необходимую работу.
Особые слова благодарности нашей спортивной школе «Авангард», которая является одной из ведущих в регионе по развитию адаптивных спортивных дисциплин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.