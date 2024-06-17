На стадионе «Торпедо» прошел благотворительный фестиваль «Спорт для всех»

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья состязались в беге на дистанции: 100, 400 и 1 500 метров. На дорожки вышли любители этого вида спорта, дети и паралимпийцы, передает пресс-служба администрации городского округа.

На самом футбольном поле прошел турнир по мини-футболу для детей с ментальными особенностями. Восемь команд из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки вышли бороться за победу.

Фестиваль с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. В этом году гостями мероприятия стали 500 человек, в том числе 50 детей с ОВЗ.

Спасибо АНО Центру адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия» за организацию фестиваля. Вы делаете очень важную и необходимую работу.

Особые слова благодарности нашей спортивной школе «Авангард», которая является одной из ведущих в регионе по развитию адаптивных спортивных дисциплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.