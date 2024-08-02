На Олимпиаде в Париже перепутали российский и советский флаги

В трансляции по легкой атлетике на Играх-2024 была замечена ошибка. Перед началом соревнований по метанию молота были показаны обладатели мирового и олимпийского рекордов. Напротив них появились и флаги, но один оказался неверным.

Так, в графике был представлен обладатель мирового рекорда (86,74 м) по метанию молота Юрий Седых. Напротив него был указан флаг СССР. А напротив обладателя олимпийского рекорда (84,80 м), установленного на Играх 1988 года, советского атлета Сергея Литвинова почему-то появился флаг Российской Федерации.

На Олимпиаде в Париже 2024 года выступают 15 российских спортсменов. МОК допустил их к участию в Играх в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что из-за этого атлеты останутся без призовых от ОКР.