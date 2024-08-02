Выступающие на Олимпиаде в Париже спортсмены из России не получат призовые

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что российские спортсмены, выступающие на Играх-2024 в Париже под нейтральным статусом, не получат призовые, сообщает Mash .

По словам представителей ОКР, на единоразовую выплату могут рассчитывать лишь те отечественные спортсмены, которые готовились к Олимпиаде, но были отстранены. Им вручат от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Спортсмены, которым все же удалось попасть на Игры, не получат вообще ничего. Это связано с их нейтральным статусом.

К Олимпиаде в Париже допустили 15 россиян. Среди них три велосипедиста, три каноиста, семь теннисистов, одна прыгунья на батуте и один пловец.

Ранее государство выдавало призовые олимпийским спортсменам, получившим медали на Играх. Так, за бронзу они получали 1,7 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, а за золото им выплачивали 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл испанцу и не пробился в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже. Он уступил со счетом 4:6, 2:6.