Сафиуллин проиграл испанцу и не пробился в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

сегодня в 17:57

Российский теннисист не прошел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже, сообщает РБК .

26-летний Сафиуллин проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. В ходе полуторачасового матча спортсмен уступил со счетом 4:6, 2:6.

Единственным россиянином, представляющим страну в одиночном разряде Игр, остался Даниил Медведев. А теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли во второй круг парного разряда и продолжают сражаться за победу.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева не пробилась во второй круг на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. Она проиграла полячке Магде Линетт.