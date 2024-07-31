Сафиуллин проиграл испанцу и не пробился в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Российский теннисист не прошел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже, сообщает РБК.
26-летний Сафиуллин проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. В ходе полуторачасового матча спортсмен уступил со счетом 4:6, 2:6.
Единственным россиянином, представляющим страну в одиночном разряде Игр, остался Даниил Медведев. А теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли во второй круг парного разряда и продолжают сражаться за победу.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева не пробилась во второй круг на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. Она проиграла полячке Магде Линетт.