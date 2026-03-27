На «Одноклассниках» появятся эфиры Турнира претендентов по шахматам 2026 года

«Одноклассники» и спортивный сайт «Чемпионат» собираются организовать эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. Они будут доступны пользователям соцсети с 29 марта по 15 апреля.

Россияне смогут увидеть 14 туров. Комментировать трансляции планируют международные гроссмейстеры Александр Морозевич, Валентина Гунина, Мария Фоминых, Арсений Нестеров, Иван Розум, Клементия Сычева и Павел Понкратов. Первый прямой эфир будет 29 марта в 15:30 в сообществе сайта «Чемпионат» в Одноклассниках.

В один момент начнутся женский и мужской турниры. За РФ в 2026 году выступят гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу в 2010, 2018 и 2019 годах Екатерина Лагно. Еще Россию представит трехкратная чемпионка России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020 годы) Александра Горячкина. Турнир стартует с партии друг против друга.

Турниры будут проводиться в два круга при восьми участниках. Затем будет заключительный этап для определения претендентов среди мужчин и женщин, которым предстоит сыграть с нынешними чемпионами мира. Среди мужчин это будет шахматист из Индии Гукеш Доммараджу, а женщин — Цзюй Вэнцзюнь.

Прогноз на турниры

Международный гроссмейстер Фоминых заявила, что в турнире претендентов есть ряд ключевых особенностей. Россиянки по рейтингу и оценкам специалистов находятся в списке фаворитов.

Горячкина уже участвовала в матче на первенство мира. Она обладает опытом. Может быть, сможет снова сыграть с чемпионкой из КНР, отметила Фоминых.

У Лагно большое количество титулов, среди которых и мировая корона по блицу. Однако игры в классике у нее еще не было, добавила международный гроссмейстер.

Россиянин Андрей Есипенко, согласно рейтингу, попал вниз таблицы. Однако результаты, которые он показал в последний раз, весьма сильные. Поэтому шансы имеются, считает Фоминых.

«Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы», — заявила международный гроссмейстер.

Фоминых выразила жалость в связи с тем, что в 2026 году претендентский этап пропустил лидер отечественных шахмат Ян Непомнящий. Однако, возможно, он посетит трансляцию.

